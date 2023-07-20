الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس (صور + فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فجر يوم الخميس، إن شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأضافت الصحة أن 3 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي منها اثنان بحالة خطيرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب الذي قتل في محيط قبر يوسف شرق نابلس يدعى بدر سامي المصري (19 عاما)، مشيرة إلى أنه أصيب بصدره.

صورة | الشاب بدر سامي المصري (19 عامًا)، ارتقى برصاص جيش الاحتلال، الليلة خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة #نابلسpic.twitter.com/4NBEM9oqMo — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) July 19, 2023

#فلسطين 🇵🇸 | لحظة وصول الشهيد بدر المصري إلى مستشفى رفيديا بنابلس وإلقاء نظرة الوداع عليه



💔" القُبلة الأخيرة في الوداع الأخير "

والدة الشهيد بدر المصري تضع القبلة الأخيرة على وجه نجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف شرق نابلس هذه الليلة ..#HonorTheBrave… pic.twitter.com/h3yuQC0dlt — Mona (@ML35209678) July 20, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه إلى جانب مقتل الشاب، فقد سجلت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

ووفق الوكالة الرسمية فقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من عدة محاور باتجاه شارع عمان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت الشارع بالسواتر الترابية.

الحافلات التي تقلّ المستوطنين في طريقها لقبر يوسف في #نابلس، في اقتحام أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين. pic.twitter.com/y3gZukQtiI — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2023

وصرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن القوات الإسرائيلية منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق بالشديد من الغاز في منطقة الضاحية، وتم السير بها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 شخصا بالاختناق.

#فيديو يُظهر جانبا من المواجهات مع قوات الاحتلال في #نابلس، فجر الخميس، وذلك خلال اقتحام أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينهم رضيعة ( 12 يوما)، منع الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليها، ما أجبر المسعفين على التوجّه إليها على الأقدام.



التفاصيل: https://t.co/pMHCunwFvPpic.twitter.com/2tWkllFSWi — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2023

وأشار جبريل إلى أن القوات الاسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط مركبة إسعاف أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

إلى ذلك، تداولت منصات إخبارية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتفجير جرافة إسرائيلية في نابلس وللتصدي للقوات الإسرائيلية.

بعد جنين العبوات الناسفة تنتقل إلى نابلس



أبطال نابلس يفجرون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية للكيان الغاصب pic.twitter.com/cLrzQIRS1L — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) July 19, 2023

⭕ شاهد| لحظة استهداف الشبان لآليات الاحتلال المتمركزة في قلب شارع عمان، شرقي نابلس، بقنبلتين محليتي الصنع. pic.twitter.com/j80DEO35AK — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) July 19, 2023

ها هو جبل النار على خطى جنين القسام

ها هم عرين الأسود يكملون درب عش الدبابير

ها هي نابلس الدخيل والمبسلط، العزيزي وصبح والوديع

ها هي تلبي نداء الشيشاني وتزرع برأس المحتل رصاصات النابلسي

ها هي من بعد المخيم تزرع تحت الجرافات العبوات

ها هي تفجر تنسف الجنود، المستوطنين والدبابات.. pic.twitter.com/z9fEAjDpYX — لَمَـ𓂆ـىٰ #الحرية_لوليد_دقة (@LamaYousuf1) July 19, 2023

المصدر: RT + وكالات