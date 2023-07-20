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الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس (صور + فيديو)

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الصحة الفلسطينية: مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس (صور + فيديو)
Globallookpress
مواجهات في نابلس - أرشيف --
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية فجر يوم الخميس، إن شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأضافت الصحة أن 3 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي منها اثنان بحالة خطيرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب الذي قتل في محيط قبر يوسف شرق نابلس يدعى بدر سامي المصري (19 عاما)، مشيرة إلى أنه أصيب بصدره.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه إلى جانب مقتل الشاب، فقد سجلت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

ووفق الوكالة الرسمية فقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من عدة محاور باتجاه شارع عمان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت الشارع بالسواتر الترابية.

وصرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن القوات الإسرائيلية منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق بالشديد من الغاز في منطقة الضاحية، وتم السير بها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 شخصا بالاختناق.

وأشار جبريل إلى أن القوات الاسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط مركبة إسعاف أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

إلى ذلك، تداولت منصات إخبارية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتفجير جرافة إسرائيلية في نابلس وللتصدي للقوات الإسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات

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