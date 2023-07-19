مصر.. تعرض مستشار رئيس الوزراء السابق لحادث في الساحل الشمالي (صور)

تعرض وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق المهندس المصري هاني محمود لحادث فى الساحل الشمالي نتج عنه إصابة حفيدته.

وقال المهندس هاني محمود في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك" "تعرضت أنا وحفيدتي لحادث أليم في طريقي للساحل.. ربنا نجانا بأعجوبة".

وأضاف "ادعوا لحفيدتي فريدة فهي في العناية المركزة وحالتها حرجة.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

ونشر محمود صورا وثقت حالة السيارة بعد التعرض للحادث.

ويعد المهندس هاني محمود أحد القيادات والخبراء فيما يتعلق بعمليات ميكنة الخدمات والهيئات والمصالح وحتى الخدمات، خاصة أنه ومنذ تخرجه من هندسة الاتصالات بجامعة الإسكندرية عام 1981 وهو يعمل في كبريات الشركات التكنولوجية العالمية قبيل تولى منصبه كوزير لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتصف عام 2012.

وحصل هاني محمود على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات 1981، وبدأ حياته العملية في شركة عالمية حتى 1999 حيث تدرج فيها حتى وصل إلى المناصب القيادية في الشركة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، إضافة إلى حصوله على العديد من الدورات الدراسية والتدريبية في العديد من فروع القيادة وإدارة المؤسسات.

وعين مستشارا لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي مع بدء الانتقال للعاصمة الإدارية.

المصدر: موقع "مصر تايمز"