الجزائر تبرم اتفاقا مع الصين لشراء المواد المستوردة بأسعار منافسة

قال وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على استيراد جميع المواد التي تحتاجها الجزائر من الصين بأسعار منافسة.

وأوضح الزيتوني في حديث لقناة الجزائر الدولية، أنه اتفق مع نظيره الصيني على أن تشرع الجزائر في استيراد كافة المواد الأولية التي تجلبها من مختلف الدول بأسعار باهظة، من الصين بأسعار منافسة".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الشروع في تصدير المواد المتوفرة في الجزائر إلى الصين، كجزء من التبادل التجاري بين البلدين".

وأكد أن زيارة الوفد الجزائري إلى الصين، تأتي في إطار توطيد العلاقات العريقة والمتجذرة بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بكين ستفتح مجالات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها التصنيع والاستثمار والتصدير الاستيراد وغيرها من المجالات الاستراتيجية والجيوسياسية.

وأضاف: "نأمل من الصين أن تحصن مكانتها كشريك أول في التجارة الجزائرية لأنها تحتل حاليا المرتبة الأولى بحجم تجاري كبير جدا"، لافتا إلى أن هناك حالة من عدم التوازن في حركة التصدير والاستيراد في الجزائر.

وتابع: "هناك اتفاق مبدئي بأن تقوم اللجنة المشتركة بتجهز قوائم المواد التي تصدر إلى الصين حتى يكون هنالك موازنة بين حركتي التصدير والاستيراد".

واختتم قائلا: "اليوم حجم التبادل يقارب 9 مليار دولار وهو مرجح لصالح الصينيين".

وزير التجارة الجزائري : زيارة الرئيس #تبون إلى #الصين تفتح مجالات التعاون في عديد المجالاتhttps://t.co/TKNT1L3v2J — AL24news - قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) July 19, 2023

المصدر: "تويتر"