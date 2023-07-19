حزب مصري يرحب بقرار السيسي الإفراح عن ناشطين ويطالبه بخطوات أخرى

قال مراسل RT في مصر يوم الأربعاء، إن رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران، رحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر.

وصرح فريد زهران بأن هذا القرار يعد بادرة طيبة وخطوة ضرورية لإنجاح الحوار الوطني وإعطاء المصداقية في الوعود التي تعهد بها القائمون عليه وفي مقدمتها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وفتح المجال السياسي.

وأضاف زهران أن العفو الرئاسي الأخير خطوة جيدة نرجو أن تتلوها خطوات أخرى في اتجاه الإفراج عن كل سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيا أو الصادر بحقهم أحكام نافذة.

وأكد على أهمية ذلك لحدوث انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع في إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى تقتضي إعادة بناء جسور الثقة بين المعارضة والنظام واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذي يمكن أن يفضي إلى حالة خطيرة من اليأس.

المصدر: RT