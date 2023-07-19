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السعودية.. شرطة حائل تعتقل شخصا أشعل النار في مركبة صاحبه لخلاف بينهما (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. شرطة حائل تعتقل شخصا أشعل النار في مركبة صاحبه لخلاف بينهما (فيديو)
RT
السعودية.. شرطة حائل تلقي القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما
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ألقت شرطة منطقة حائل شمال غرب المملكة العربية السعودية ، القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وفق حساب الأمن العام عبر حسابها على "تويتر".

ونشرت الداخلية السعودية مقطع فيديو وثق النيران وهي تلتهم السيارة.

المصدر: RT

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