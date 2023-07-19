السعودية.. شرطة حائل تعتقل شخصا أشعل النار في مركبة صاحبه لخلاف بينهما (فيديو)

ألقت شرطة منطقة حائل شمال غرب المملكة العربية السعودية ، القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وفق حساب الأمن العام عبر حسابها على "تويتر".

شرطة منطقة حائل تقبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما. pic.twitter.com/oVhi94vg9t — الأمن العام (@security_gov) July 19, 2023

ونشرت الداخلية السعودية مقطع فيديو وثق النيران وهي تلتهم السيارة.

🎥 | شرطة منطقة حائل تقبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما. pic.twitter.com/ghSIFQEwfA — الأمن العام (@security_gov) July 19, 2023

المصدر: RT