أمين عام مجلس التعاون الخليجي: علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك (فيديو)

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، خلال فعاليات قمة دول الخليج ودول آسيا الوسطى بمدينة جدة السعودية، أن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك.

وأضاف البديوي "أن خطة العمل مع آسيا الوسطى تشمل تفعيل التعاون في مختلف المجالات".

وتابع أمين عام مجلس التعاون "نعمل على تعزيز ما تم الاتفاق عليه وبناء آليات التشاور والتنسيق مع آسيا الوسطى".

وأضاف جاسم البديوي أنه تم الاتفاق على تأسيس آلية عمل مشترك لتعزيز التعاون.

فيديو | كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى #اللقاء_التشاوري_الخليجي#القمة_الخليجية_مع_C5#الإخباريةpic.twitter.com/Q7YqRxiBZT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية