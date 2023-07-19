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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك (فيديو)

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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك (فيديو)
RT @spagov
قمة دول الخليج ودول آسيا الوسطى بمدينة جدة في السعودية
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أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، خلال فعاليات قمة دول الخليج ودول آسيا الوسطى بمدينة جدة السعودية، أن علاقات الخليج مع آسيا الوسطى تعزز التعاون المشترك.

وأضاف البديوي "أن خطة العمل مع آسيا الوسطى تشمل تفعيل التعاون في مختلف المجالات".

وتابع أمين عام مجلس التعاون "نعمل على تعزيز ما تم الاتفاق عليه وبناء آليات التشاور والتنسيق مع آسيا الوسطى".

وأضاف جاسم البديوي أنه تم الاتفاق على تأسيس آلية عمل مشترك لتعزيز التعاون.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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