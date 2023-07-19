ولي العهد السعودي: نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أكد ولي العهد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.

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وقال محمد بن سلمان إن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.

وصرح بأن قمة اليوم تأتي امتدادا لروابط تاريخية عريقة لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب 2.3 تريليون دولار.

وأضاف في السياق "نتطلع إلى العمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة، للتعاون المشترك في جميع المجالات".

وتابع قائلا: "وإننا إذ نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للمدة (2023 ــ 2027)، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، نؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق".

وفي الختام ثمن محمد بن سلمان إعلان دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيرا إلى أن ذلك يعكس متانة العلاقة بينهم، وتطلعهم جميعا نحو مستقبل أفضل للمنطقة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية