 
مباشر

قرقاش: الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوى للإمارات مؤشر على مكانتها كشريك استراتيجي يعتمد عليه

أخبار العالم العربي

قرقاش: الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوى للإمارات مؤشر على مكانتها كشريك استراتيجي يعتمد عليه
Gettyimages.ru
الإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpr4

نشر المستشار الرئاسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، تغريدة على "تويتر" علق من خلالها على الزيارات رفيعة المستوى للإمارات.

وقال قرقاش "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوى إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكا استراتيجيا يعتمد عليه، وانعكاسا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك".

وأضاف أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس إيجابا على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعال ومُثمر.

وحل بالإمارات خلال الأيام الماضية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار، والأربعاء يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة دولة ضمن جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا