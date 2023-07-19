قرقاش: الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوى للإمارات مؤشر على مكانتها كشريك استراتيجي يعتمد عليه

نشر المستشار الرئاسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، تغريدة على "تويتر" علق من خلالها على الزيارات رفيعة المستوى للإمارات.

وقال قرقاش "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوى إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكا استراتيجيا يعتمد عليه، وانعكاسا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك".

الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكاً استراتيجياً يعتمد عليه، وانعكاساً للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك 1/2 pic.twitter.com/QOMSsfYAaN — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2023

وأضاف أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس إيجابا على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعال ومُثمر.

الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس ايجاباً على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر 2/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2023

وحل بالإمارات خلال الأيام الماضية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار، والأربعاء يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة دولة ضمن جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

المصدر: RT + "تويتر"