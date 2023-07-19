مراسل RT: دخول قافلة شاحنات أمريكية من كردستان العراق إلى الأراضي السورية (فيديو)

رصد مراسل RT في سوريا يوم الأربعاء دخول قافلة مكونة عن أربعين شاحنة على أقل تقدير، متجهة إلى القواعد الأمريكية في جنوب الحسكة وريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وقال مراسل RT إن قافلة الشاحنات تحمل في أغلبها سواتر إسمنتية وخراسانية تستخدم في حماية القواعد الأمريكية.

وأشار إلى وجود شاحنات مغلقة تدخل مدينة القامشلي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي البري.

وذكر أن التعزيزات الأمريكية تأتي وسط التطورات العسكرية الأخيرة خاصة مع نشر مقاتلات "رابتور أف 16".

المصدر: RT