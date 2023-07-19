واقعة غير مسبوقة في جامعة مصرية تثير قلق البرلمان

أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا بمصر، رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى، وأن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم تتعد 30%.

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وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام، بلغ 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا وطالبة فقط، بنسبة نجاح بلغت 28.51%، ما يعني رسوب أكثر من 70% من الطلاب.

وأردف غرباوي بأن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغ هذا العام 238 طالبا وطالبة نجح منهم 52 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 20.8 % أي نسبة رسوب قرابة 80 %.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90 %، في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيحة، لافتا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق، كان سببا في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذه النسبة.

وكانت جلسات مجلس النواب المصري، قد شهدت تحركات عاجلة حيث تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بعد رسوب 60% من طلاب طب أسيوط.

وذكرت النائبة أن حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب أسيوط، وأكد الدكتور/ علاء عطية؛ عميد الكلية صحة الخبر، موضحًا أن عدد الطلاب بالفرقة الأولى 1207رسب منهم 720 طالبًا، مرجعًا ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام إلى الالتحاق المتأخر لعدد كبير من الطلبة الوافدين من السودان ويبلغ عددهم 339طالبًا.

بالإضافة إلى أن العدد الباقي والبالغ 380 من الراسبين ضمن دفعة الثانوية العامة العام الماضي، التي شابها عدم دقة في النتائج ووجود تسريب للامتحانات، وذكر أن نسبة النجاح بالفرقة الأولى بكلية الطب بالجامعة العام الماضي بلغت 81%.

المصدر: وسائل إعلام مصرية