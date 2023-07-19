إصابة 10 سعوديين .. السفارة تعلق

أفادت السفارة السعودية في العاصمة التشيكية براغ، بإصابة 10 مواطنين سعوديين في حادث سير، مشيرة إلى أن 4 من هؤلاء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى وحالتهم مستقرة.

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ولفتت السفارة إلى وقوع حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددا من السياح من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية، يوم الاثنين الفائت، تلقى 6 منهم العلاج وخرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية، فيما يرقد أربعة منهم في المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأكدت السفارة السعودية في العاصمة التشيكية براغ أنها اطلعت في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

كما أشارت إلى أنها تتابع حالات المواطنين الأربعة الموجودين حاليا في المستشفى مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة.

المصدر: عكاظ