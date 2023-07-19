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أمير قطر يشدد مع أردوغان على أهمية التكاتف للتصدي لتحديات المنطقة والعالم

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أمير قطر يشدد مع أردوغان على أهمية التكاتف للتصدي لتحديات المنطقة والعالم
twitter.com/TamimBinHamad/
أردوغان في قطر بإطار جولة خليجية شملت السعودية والإمارات
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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وأهمية التكاتف الدولي للتصدي لها.

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وقال أمير قطر في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، عقب لقائه الرئيس أردوغان، في الدوحة، "سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة"، مضيفا: "نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".

وتابع: "كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى أبو ظبي، عقب مغادرته الدوحة، ضمن جولة خليجية بدأت الإثنين بزيارة السعودية.

المصدر: RT

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