أمير قطر يشدد مع أردوغان على أهمية التكاتف للتصدي لتحديات المنطقة والعالم

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وأهمية التكاتف الدولي للتصدي لها.

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وقال أمير قطر في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، عقب لقائه الرئيس أردوغان، في الدوحة، "سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة"، مضيفا: "نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".

وتابع: "كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها".

سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين، كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها. pic.twitter.com/3dBHVow1Cz — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 18, 2023

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى أبو ظبي، عقب مغادرته الدوحة، ضمن جولة خليجية بدأت الإثنين بزيارة السعودية.

المصدر: RT