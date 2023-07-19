اعتداء يرتقي إلى مرتبة جريمة.. الرئيس التونسي يعلق على عرض الكوميدي الفرنسي "AZ" في قرطاج

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن ما صدر عن الكوميدي الفرنسي عز الدين بنجلالي "AZ" خلال عرض على مسرح قرطاج يوم الأحد 16 يوليو، بعد اعتداء يرتقي إلى مرتبة جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكّر الرئيس خلال استقبال حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، بالأهداف النبيلة التي أنشأت من أجلها المهرجانات في تونس في السنوات الستين من القرن الماضي، حيث قال إن "مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات والأيام السينمائية لقرطاج وغيرها كان الهدف منها نشر الثقافة والارتقاء بالمجتمع هذا فضلا عن نوادي السينما ودور الثقافة في كل أنحاء البلاد".

وأضاف أن منصتي ركح مسرحيْ قرطاج والحمامات على وجه الخصوص، لم يكونا مفتوحين إلا أمام الفنانين المبدعين الملتزمين ولم تكن تطأ أقدام أحد خشبتي هذين المسرحين من الذين لا علاقة لهم لا بالفن ولا بالثقافة، بل يتم الاختيار الدقيق على من هو جدير بالفعل بأن يشارك فيهما مشاركة تتناغم مع السياسة الثقافية للدولة.

وشدد على أن ما حصل على مسرح قرطاج فيه اعتداء لا على هذا المهرجان ذي التاريخ التليد، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وفق وصفه.

وقال سعيد "فكيف يجازى من اعتدى علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة، كما ينص على ذلك الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية، بمقابل يناهز 26 ألف يورو للعرض في حين أنه من المفروض أن يعاقب بالسجن وبغرامة مالية كما ينص على ذلك الفصل المذكور".

وخلص الرئيس إلى أن ما يحصل في تونس اليوم في المجال الثقافي وغيره من المجالات لم يعد من الممكن أن يستمرّ، فالتنكيل بالشعب في قوته ومعاشه وفي حقه الطبيعي في الماء إلى جانب التنكيل به في التعليم والثقافة ليس من قبيل الصدفة، بل هو مدبّر له لضرب الوطن والدولة.

يذكر أن انتقادات طالت الكوميدي ''Az'' بعد استخدامه كلمة بذيئة في بداية عرض "ليلة الضحك" على مسرح قرطاج الأحد 16 يوليو في أكثر من مناسبة الأمر الذي أثار استهجان الجمهور الذي عبر عن استيائه في نهاية العرض.

وتقدّم الكوميدي خلال ندوة صحفية بالاعتذار، قائلا "لا أملك من الثقافة التونسية شيئا واستعمالي للعبارة كان دون قصد، وأعتذر لأي شخص انزعج من استعمالي للكلمة ولم يكن هذا هدفي من الستانداب"، مضيفا أن العرض فن الحرية.

بدوره قدّم مدير الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي كمال الفرجاني خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة المهرجان يوم الاثنين اعتذاره الخاصّ وباسم لجنة تنظيم المهرجان بخصوص ما حصل في سهرة "ليلة الضحك في قرطاج" عند تفوه الكوميدي AZ بكلمة بذيئة على خشبة المسرح.

المصدر: RT + "موزاييك"