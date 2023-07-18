الجزائر.. جريمة بشعة ضحيتها طفل في التاسعة من العمر تهز وهران

استفاقت مدينة وهران الجزائرية على خبر جريمة قتل مروعة راح ضحيتها طفل في التاسعة من العمر يدعى كياس أحمد توفيق بحي لاسيرا بلدية وادي تليلات.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الضحية كان محل بحث من طرف عائلته والجيران القاطنين بالحي نفسه بعد اختفائه الغامض منذ التاسعة صباحا يوم الاثنين حيث كان موجها لشراء الحليب بالقرب من مقر سكناه.

وأضافت الصحيفة أنه وبعد نصف ساعة من خروج الضحية، بدأ والده البحث عنه بكل أرجاء الحي لكن دون جدوى.

وحسب تصريحات والد الضحية أحمد توفيق، تم إبلاغ الجهات الأمنية عن اختفائه لتنطلق عمليات البحث إلى غاية منتصف نهار اليوم حيث تفاجأ الوالد ببقع دم بالعمارة نفسها حيث يقطن بالقرب من خزانة مولدات الغاز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبفتحها كانت الصدمة، حيث عثر على كيس بلاستيكي تم وضع الضحية بداخله بعد قتله والتنكيل به بطعنات خنجر قبل ذبحه.

وقامت مصالح الدرك الجزائري بتطويق المكان وفتحت تحقيقا في الجريمة البشعة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية