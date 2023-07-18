المالية المصرية توضح حقيقة صدور قوانين جديدة عن علاوات استثنائية للعاملين بالدولة الشهر الجاري

نفى المرصد الإعلامي بوزارة المالية المصرية الشائعات حول صدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة بداية شهر يوليو 2023.

وأكد المرصد أن لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة منذ بداية يوليو 2023، موضحا أن الحكومة "حرصت على تبكير علاوة شهر يوليو وتم صرفها في شهر أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات".

وأوضح المرصد أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تماما وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

ودعا المرصد المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يسهموا بنشرها أكثر.

المصدر: RT