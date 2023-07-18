الحكومة العراقية تلغي 9 قرارات أصدرها صدام حسين عام 1976

أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان في كركوك.

وقال شواني في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء، "نزف أنباء سارة إلى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها إلى الوافدين العرب".

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إلغاء 9 قرارات بشأن الأراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق.

وأوضح شواني أن "مشروع القانون سيحوّل اليوم إلى مجلس النواب بهدف إقراره.

وصرح بأنه قرار مهم للكرد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد أي طرف أو مكون آخر.

وطالب وزير العدل مجلس النواب بإقرار مشروع القانون في أقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ.

المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية