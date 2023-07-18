حماس: صور وفيديوهات المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى تفجر ثورة من الغضب

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لـ"حماس" باسم نعيم، إن أداء المستوطنين صلوات تلمودية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى يفجر في داخل كل فلسطيني وكل مسلم ثورة من الغضب.

صرح بأن استمرار هذه الاستفزازات والانتهاكات لمقدساتنا كفيل بأن يشعل حربا دينية جارفة في المنطقة تطال الجميع ولا تقف عند حدود.

وأضاف أن الدول العربية والإسلامية وخاصة الأردن بحكم مسؤوليته المباشرة عن الأوقاف في المدينة المقدسة، تتحمل مسؤولية خاصة تجاه هذه التطورات الخطيرة.

ودعا لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لوقف العدوان وحماية المقدسات أقلها وقف مهزلة التطبيع وقطع أي علاقة مع إسرائيل وملاحقة قياداتها كمجرمي حرب.

وأفاد بأنه على كل الأطراف وخاصة المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، تحمّل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان وكبح جماح هؤلاء المتطرفين.

وشدد "على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته وسيقاوم بكل السبل والأدوات لتفكيك هذا الكيان وتحرير أرضه ومقدساته".

واقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية من الشرطة الإسرائيلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت وفا نقلا عن شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه.

المصدر: RT