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وزير خارجية قطر يبحث اتفاق إيران النووي والأزمة الأوكرانية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر يبحث اتفاق إيران النووي والأزمة الأوكرانية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
RT
قطر والولايات المتحدة
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أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاتفاق النووي الإيراني، والأزمة الأوكرانية وسبل حلها سلميا.

كما تطرقا إلى تطورات الأوضاع في لبنان وأفغانستان وضرورة استمرار الدعم الإنساني للشعب الأفغاني.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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