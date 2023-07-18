قطر واليابان تعلنان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم.

في بداية الجلسة، أعرب أمير قطر عن ترحيبه برئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق له، متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنمو.

وأكد الشيخ تميم على أهمية هذه الزيارة لما سيترتب عليها من زيادة في التواصل والتنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين سيعزز التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف القضايا والمجالات التي تهم البلدين.

وعبر أمير قطر عن سعادته بالإعلان اليوم عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذا الإعلان سوف يسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى مستويات التعاون بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في الطاقة، منوها بمستوى التعاون مع الشركات اليابانية في قطر.

سمو الأمير المفدى ودولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري. #قطر#اليابانhttps://t.co/jdWBh7RC7spic.twitter.com/K21jRHvfvT — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 18, 2023

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني عن شكره على الترحيب وحفاوة الاستقبال، معربا عن تهانيه لأمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم، ومنوها بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية اليابانية.

وأكد فوميو كيشيدا على أهمية العلاقات الدبلوماسية متطلعا للارتقاء بها إلى أعلى المستويات خلال الخمسين سنة القادمة، مشيدا في الوقت نفسه بالشراكة اليابانية القطرية على مختلف الصعد.

وفي هذا الصدد عبر عن سعادته بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي.

وخلال الجلسة بحث الطرفان علاقات التعاون القائمة بين البلدين حاصة في مجالي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الشيخ تميم ورئيس وزراء اليابان عقدا لقاء ثنائيا ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية