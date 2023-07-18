المركز السوري للزلازل يرصد 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية (خريطة)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpi4
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الثلاثاء عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة.
وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضا هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة.
المصدر: سانا