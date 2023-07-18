التلفزيون الجزائري يعلق على أداء أنشودة "جزائرنا" خلال مراسم استقبال الرئيس تبون في بكين

نشر التلفزيون الجزائري الرسمي يوم الثلاثاء مقطع فيديو لأداء أنشودة "جزائرنا" خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في بكين.

وقال التلفزيون الرسمي إنه تم أداء أنشودة "جزائرنا" أداء متقنا.

شاهد بالفيديو .. آداء متقن لأنشودة "جزائرنا " خلال مراسم استقبال رئيس الجمهورية من قبل نظيره الصيني pic.twitter.com/6v5qByAymP — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) July 18, 2023

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين إلى بكين في زيارة دولة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

ونشرت الرئاسة الجزائرية مشاهد للحظة وصول الرئيس الجزائري واستقباله في العاصمة الصينية بكين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية تهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.

جنبا إلى جنب ..العلاقات بين #الأمم مبادئ ومواقف...⚡#رئيس الجمهورية يخص باستقبال رسمي بقصر الشعب بالعاصمة #بكين من قبل نظيره رئيس جمهورية #الصين الشعبية الصديقة والتوقيع 📷 على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم.#الجزائر#الصين#阿尔及利亚pic.twitter.com/q4LQpxEB7n — Mostafa Tounsi (@mostafatounsi) July 18, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية