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التلفزيون الجزائري يعلق على أداء أنشودة "جزائرنا" خلال مراسم استقبال الرئيس تبون في بكين

أخبار العالم العربي

التلفزيون الجزائري يعلق على أداء أنشودة
RT
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نشر التلفزيون الجزائري الرسمي يوم الثلاثاء مقطع فيديو لأداء أنشودة "جزائرنا" خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في بكين.

وقال التلفزيون الرسمي إنه تم أداء أنشودة "جزائرنا" أداء متقنا.

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين إلى بكين في زيارة دولة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

ونشرت الرئاسة الجزائرية مشاهد للحظة وصول الرئيس الجزائري واستقباله في العاصمة الصينية بكين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية تهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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