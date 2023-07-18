القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، 11 شابا فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: معتصم محمد البرغوثي، والمحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من قرية كوبر، وحسين الريماوي، من بيت ريما".

كما أشارت المصادر إلى اعتقال محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبدالفتاح، ومؤيد عبدالمجيد أبو عليا، من المغير.

أما في نابلس، فقد تم اعتقال الأسير المحرر أحمد الغندور من مخيم عسكر، والأسير المحرر مؤيد غازي، وأبنائه أحمد وعلي، من قرية جماعين.

كذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أحمد العمور من تقوع في جنوب بيت لحم.

المصدر: معا