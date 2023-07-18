قطر تستضيف الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان

استضافت قطر اجتماعا للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، بمشاركة السعودية، مصر، الولايات المتحدة، فرنسا إضافة إلى قطر، حيث بحث المجتمعون حاجة لبنان لإجراء انتخابات رئاسية وإنجاز إصلاحات.

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وفي بيان صدر الاثنين، قالت الخارجية الأمريكية، إن الدول الخمس "تشعر بقلق حيال عدم اختيار قادة لبنان السياسيين خلفا للرئيس ميشال عون حتى الآن"، وتشدد على "حاجة لبنان لإصلاحات قضائية وحكم القانون، خصوصا في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020".

بدوره، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي إن "هذا اللقاء يعقد من أجل إيجاد آليات لمساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي، وفي مواجهة أزمته الاقتصادية، وإدراكا منا لأهمية لبنان في محيطه العربي والدولي"، مشددا على أن "الحلول لا يمكن أن تكون إلا على أيدي اللبنانيين".

ومن أبرز المشاركين في الاجتماع المبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، الذي من المقرر أن يتوجه إلى لبنان غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في هذا السياق أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استقبل لودريان، وبحث معه الوضع في لبنان.

وقالت قناة "MTV" اللبنانية المحلية إن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية حول لبنان الذي عقد في الدوحة، رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وخلص، إلى اتفاق الحضور على متابعة وتعزيز نتائج زيارات الموفد الفرنسي إلى لبنان ودول المنطقة، بالتنسيق مع زيارات المندوبين القطريين وتبادل المعلومات.

ولفتت إلى أن قطر قدمت ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة تضمنت مشروعا واضحا هدفه الوصول إلى حوار لبناني تحت مظلة مجلس النواب اللبناني، برعاية دولية وإقليمية، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبية الأحزاب.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن الوزير القطري قدم خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، عبر تغيير جذري في 30 موقع في الإدارة العامة، كمفتاح لأي عملية إنقاذ.

أما الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرة، حيث اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ودفع إيران إلى المشاركة في مسار عمل اللجنة، ثم تأليف حكومة ومنحها صلاحيات موسعة.

ولفتت القناة، وفق المصادر، بأن ممثل الولايات المتحدة إيثون غولدريتش أكد صراحة أن بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعودية في رسم مستقبل لبنان.





المصدر: الخارجية القطرية+ أم تي في +رويترز