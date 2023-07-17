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وزير الخارجية الإماراتي: نقف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها (فيديو)

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وزير الخارجية الإماراتي: نقف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها (فيديو)
RT / wam.ae
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين في أبوظبي، وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

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وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وقوف الإمارات إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها، كما أكد حرص أبوظبي على تعزيز الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.

وأعرب عن تمنياته للجمهورية التونسية وشعبها الاستقرار والازدهار والتنمية، مؤكدا في السياق على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات وتونس.

من جانبه، أكد نبيل عمار خلال اللقاء اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في عدة مجالات.

وخلال اللقاء بحثا العلاقات الأخوية بين الإمارات وتونس، وسبل تعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

المصدر: وام

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