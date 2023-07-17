السعودية.. صدور موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا

صدرت يوم الاثنين موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الاثنين، إن موافقة ملكية صدرت على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء.

وأفادت الوكالة إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أم من متوف دماغيا.

ونشرت الوكالة الرسمية أسماء المتبرعين والمتبرعات.

صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرعٍ بالأعضاء.https://t.co/AspFqz29tS#واسpic.twitter.com/qeexjeGoLM — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023

كما صدرت موافقة ملكية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 سعوديا وسعودية لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنةً لتبرعهم بالدم عشر مرات.https://t.co/QYO1dbY5NH#واسpic.twitter.com/CahdroUl51 — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023

المصدر: واس