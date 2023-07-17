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السعودية.. صدور موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا

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السعودية.. صدور موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا
AFP
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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صدرت يوم الاثنين موافقة ملكية على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 160 متبرعا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الاثنين، إن موافقة ملكية صدرت على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء.

وأفادت الوكالة إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على منح 100 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أم من متوف دماغيا.

ونشرت الوكالة الرسمية أسماء المتبرعين والمتبرعات.

كما صدرت موافقة ملكية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 سعوديا وسعودية لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

المصدر: واس

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