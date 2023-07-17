القضاء العراقي يوعز بتشديد الإجراءات بحق المسيئين لـ"الرموز الدينية"

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، المحاكم المختصة بتشديد الإجراءات بحق المسيئين لـ"الرموز الدينية".

وذكر في بيان صحفي: "بالنظر لشيوع جريمة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الآونة الأخيرة وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بتشديد الإجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات النافذ".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "هذا التوجيه جاء أيضا مع دعوة مجلس النواب إلى ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية".



المصدر: RT