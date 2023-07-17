العاملون بمكتب "بي بي سي" في القاهرة يضربون 3 أيام ويطالبون بمساواة أجورهم بنظائرهم في الشرق الأوسط
بدأ العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة إضرابا لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين للمطالبة بمساواتهم في الأجور مع زملائهم الآخرين في مكاتب الشرق الأوسط.
وبحسب خالد البلشي نقيب الصحفيين في مصر والناطق باسم الإضراب، فإن 75 موظفا في مكتب "بي بي سي" في القاهرة يطالبون بتقاضي رواتبهم بالدولار مثل موظفي الهيئة البريطانية الآخرين في المنطقة، بما فيها بيروت واسطنبول.
ومن المقرر أن ينتهي الإضراب الأربعاء.
ونقل البلشي على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن موظفي "بي بي سي" في مصر قولهم في بيان الإضراب "يعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 من يوليو الجاري، وذلك احتجاجا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية".
خالد البلشي #نقيب_الصحفيين المصريين: متضامنون مع صحفيي «#بي_بي_سي» بـ #القاهرة في إضرابهم عن العمل#إيمان_الحويزي#القاهرة_الإخباريةpic.twitter.com/VfBmJtMAx9— AlQahera News (@Alqaheranewstv) July 17, 2023
وكان العاملون في المكتب قد طالبوا في وقت سابق بإعادة تقييم أجورهم في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري، لكن هذا الطلب قوبل بالتجاهل بادئ الأمر قبل أن تعرض هيئة الإذاعة البريطانية زيادات طفيفة.
كل الدعم والمساندة والتضامن مع مطالب الزملاء في مكتب @BBCArabic في القاهرة في أول أيام إضرابهم عن العمل لمدة ٣ أيام.. كل الشكر للسيد نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي @khaledelbalshy على موقفه العظيم. pic.twitter.com/XTE3XIoS2x— محمد الجارحي (@MGar7ey) July 17, 2023
كل الدعم لمطالب الزملاء في بي بي سي في القاهرة— Esmail Abd El-aty (@AtyEsmail) July 17, 2023
العاملون في مكتب بي بي سي القاهرة، بدأوا إضرابًا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على "تدني الرواتب، والتمييز الذي يمارس ضدهم مقارنة بأقرانهم في مكاتب ودول أخرى".
وقال مصدر في مكتب «بي بي سي» إن هذه الخطوة تأتي بعد تجاهل الإدارة… pic.twitter.com/c847IBVV0m
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها على علم بالوضع الاقتصادي في مصر، وإنها كانت تخطط لزيادة الرواتب بنسبة 27 بالمائة بين شهري مارس ويوليو من هذا العام للتخفيف من مستويات التضخم المرتفعة في البلاد، غير أن بيان الهيئة لم يخض في التفاصيل.
وصرح البلشي لوكالة "أسوشيتد برس" بأن المضربين قد يفكرون في اتخاذ إجراء قانوني وتمديد الإضراب، في حال لم تستجب هيئة الإذاعة البريطانية لمطالبهم.
وكان موظفو "بي بي سي" في القاهرة قد نظموا إضرابا الشهر الماضي لمدة يوم واحد احتجاجا على تفاوت الأجور.
وأحجم الموظفون عن التعليق على الإضراب وأحالوا أسئلة وسائل الإعلام للبلشي، الذي من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الإضراب يوم الأربعاء.
المصدر: أ ب