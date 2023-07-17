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مقرب منه لـRT: السوداني قرر عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

أخبار العالم العربي

مقرب منه لـRT: السوداني قرر عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
AFP
محمد شاع السوداني رئيس الوزراء العراقي
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كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الأخير قرر عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المصدر لـRT إن "السوداني وجه حزبه (الفراتين) بعدم الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات وعدم التحضير لها لأنه قرر عدم المشاركة فيها".

وأضاف أن "السوداني قرر أيضا عدم دعم أي مرشح أو كتلة سياسية في انتخابات مجالس المحافظات ورفض أي يضع أي شخص صورته معه خلال الحملة الترويجية".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في العراق خلال سبتمبر المقبل.

المصدر: RT

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