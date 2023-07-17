الجزائر.. الاعتداء على مدمن مخدرات بساطور وتحريض كلب لافتراسه بعد خلاف حول "الكاشيات"

تعرض شاب جزائري من مدمني المخدرات إلى اعتداء خطير على طريقة الأفلام البوليسية على مستوى غابة الكاليتوس بمدينة برج البحري شرقي العاصمة الجزائر بعد خلاف حول "الكاشيات" (أقراص مخدرة).

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الثالثة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين، فإن الوقائع تعود لشهر 23 أبريل 2023 في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو "م. ك." ببرج البحري، مفادها تعرضه للضرب المبرح بواسطة سلاح أبيض من طرف المتهمين كل من "د. م." وصديقه "ع. ع." خلال تواجده بغابة "الكاليتوس" بمدينة برج البحري حيث تنقل الى هناك بغرض شراء بعض المؤثرات العقلية من عند كليهما.

وصرح بأن المتهم "د. م." وبعد مناوشات كلامية حادة بينهما بحكم أنه تحدث إليه بصوت مرتفع، أشهر في وجهه ساطورا ووجه له طعنة على مستوى الجهة للعليا للفخذ الأيسر وخلالها قام مرافقه المتهم الثاني "ع. ع." بتحريض الكلب عليه الذي قام بعضه بأنحاء مختلفة من جسده.

ونتيجة الجروح البليغة يقول الضحية إنه نقل إلى مصلحة الاستعجالات ببرج البحري، ثم تحويله إلى مستشفى سليم زميرلي للتكفل به نظرا لخطورة الإصابة.

وأصدر الطبيب الشرعي المعاين لجروح الضحية شهادة طبية تضمنت عجزا طبيا قدره 20 يوما.

وذكر موقع "النهار" الجزائري أن المتهم الموقوف "د. م." ولدى مواجهته بالوقائع أنكرها نكرانا قاطعا، مصرحا بأنه يوم الواقعة لم يكن متواجدا بالغابة المذكورة، كما أنه لا يعرف الضحية الذي بدوره تغيب عن الجلسة للإدلاء بتصريحاته.

وبعد سماع تصريحات المتهم الأول، التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حقه، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

المصدر: موقع "النهار" الجزائري