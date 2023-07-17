مصر.. "المهن الموسيقية" تعلق على حفل "الشياطين" في الأهرامات

علق المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر محمد عبدالله، على الجدل المثار حول إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، المقرر إقامته يوم 27 من شهر يوليو الجاري في الأهرامات.

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وقال محمد عبدالله إن الجهة الخاصة بإصدار تصريح حفل ترافيس سكوت تكون أولا من الجهات الأمنية المختصة ثم موافقة النقابة، مبينا أنه حتى الآن لم تأت موافقة الجهات الأمنية لإقامة الحفل في الموعد المحدد.

وتابع محمد عبدالله: تصاريح حفلات الأجانب تكون مشروطة بموافقة الجهات الأمنية المختصة أولا ثم موافقة النقابة، وفي حال رفض الجهات الأمنية الحفل النقابة ستقوم بإلغاء ترخيص الحفل على الفور.

وأضاف: النقابة في انتظار الجهة الأمنية وموقفها من إقامة الحفل، ومن ثم هنشوف قرار النقابة في نقطة التصريح بالحفل.

وطالب العديد من الجمهور على السوشيال ميديا بإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت في مصر نظرا لـ الخلفية المتداولة عن الأخير، وأنه يعرف بكونه من أشد الداعمين للماسونية العالمية ومنطمة الأفروسنتريك المناهضة لـ الهوية المصرية والتراث الحضاري المصري.

كما أن المادة الترويجية التي يستخدمها المغني الأمريكي تحتوي على أكواد ورموز ماسونية، وشهدت حفلاته الماضية ارتكاب أفعال مخلة بالآداب تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية مثل ممارسة الطقوس الشيطانية وممارسة الجنس، وتعاطي المواد المخدرة.

المصدر: القاهرة 24