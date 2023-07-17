وقفة في غزة: لنبادل أسرانا في السجون مع الباحثة الإسرائيلية المختطفة بالعراق

نفذت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى"، وقفة في قطاع غزة، لمناشدة العراق، بتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل مقابل الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف.

وشاركت المؤسسة في الوقفة التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة والمؤسسات العاملة بشؤون الأسرى، اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وقالت: "نناشد أهلنا بالعراق أن تشمل صفقة تبادل الأسرى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال مقابل المجندة الاسرائيلية اليزابيت تسوركوف".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فتحت الحكومة العراقية تحقيقا متعلقا بحادثة الخطف، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، وذلك بعد أن حملت إسرائيل، بغداد مسؤولية سلامة الباحثة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حمل في بيان كتائب "حزب الله" العراقية مسؤولية هذه القضية، قائلا إن "إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".

المصدر: RT