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هجمات مسلحة على مقار حزبية جنوبي العراق والصدر يتفقد أحدها (فيديو)

أخبار العالم العربي

هجمات مسلحة على مقار حزبية جنوبي العراق والصدر يتفقد أحدها (فيديو)
RT
هجمات مسلحة على مقار حزبية جنوبي العراق والصدر يتفقد إحداها
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بتعرض مقار حزبية لهجمات مسلحة الليلة الماضية جنوبي العراق.


وذكر مراسلنا، أن مقار حزبية تابعة لحزب الدعوة وعصائب أهل الحق وأنصار الله الأوفياء، تعرضت الليلة الماضية إلى هجمات مسلحة في محافظة النجف.

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وأضاف، أن الاتهامات وجهت لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنفيذ هذه الهجمات.

على صعيد متصل ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ظهر اليوم وهو يزور أحد المقار التي تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وهو أبرز ظهور للصدر منذ أن أعلن اعتزاله العمل السياسي في أغسطس 2022.

المصدر: RT

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