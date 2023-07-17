وزير خارجية الأردن ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة من الملك عبدالله الثاني حول سبل تعزيز العلاقات وعدد من القضايا العربية والإقليمية.

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الصفدي عقد، أمس، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، أكدت استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحثت عددا من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في لبنان.

تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ورسالة من جلالته إلى سموه حول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وقضايا عربية. وبعث سموه تحياته إلى جلالته. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك https://t.co/YsMRFooMRdpic.twitter.com/jVxBOHR5TZ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 17, 2023

المصدر: "الدستور"