في مشهد يتكرر يوميا.. حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة

نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين، في مشهد بات يتكرر بشكل يومي.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مواجهات اندلعت خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة أبو جوهر من منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد مداهمة منزله، من مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية صبري بسام النجار عقب اقتحام منزله في منطقة وادي أبو كتيلة، التي شهدت مواجهات مع شبان فلسطينيين، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثائر عوض ومحمد عوض ونديم صبارنة عقب اقتحام منازلهم، ومواجهات شملت إحراق برج عسكري للقوات الإسرائيلية.

وفي رام الله، اعتقل الشابين محمد أبو الرز ونصرالله اللولو بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت.

المصدر: معا