السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في حق جانيين أطلقا النار على رجل أمن وسيارة أمنية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بجانيين في المنطقة الشرقية أطلقا النار على رجل أمن وسيارة أمنية.

وقالت الداخلية إن علي بن صالح بن أحمد آل جمعة ومسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين، سعوديي الجنسية، أقدما على استهداف أحد رجال الأمن بإطلاق النار عليه وإصابته، وإطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية، وحيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وأضافت أن علي آل جمعة تستر على شخصين قاما بإطلاق النار على رجال الأمن، فيما قام مسلم آل أبو شاهين بإيواء ومعالجة أحد المصابين في حادثة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وذكرت أنه قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين يوم الأحد 16 يوليو 2023 بالمنطقة الشرقية.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين بالمنطقة الشرقية لإقدامهما على استهداف أحد رجال الأمن بإطلاق النار عليه وإصابته، وإطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية، وحيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستر أحدهما على شخصين قاما بإطلاق النار على رجال الأمن، وقيام الآخر بإيواء… pic.twitter.com/1M0ciSrQVm — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 16, 2023

المصدر: واس