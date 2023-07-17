ضايقها واتهمها بالرشوة.. إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بقضية سب موظفة عمومية

نشر موقع "القاهرة 24" المصري أمر إحالة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية واتهامها بالرشوة.

وأحيل مرتضى منصور للمحاكمة في القضية رقم 1794 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 11529 لسنه 2021 إداري العجوزة منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية.

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وذكر أمر الإحالة أن مرتضى أحمد محمد منصور في غضون شهري فبراير وأبريل لعام 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف علنا المجني عليها لمياء خ. مدير عام بإحدى الجهات الرقابية بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار أمر الإحالة إلى أن مرتضى منصور سب علنا المجني عليها سالفة الذكر، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها ذاتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية في 8 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في القضية الجديدة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري