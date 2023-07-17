ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء يوم الأحد، رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
سمو #ولي_العهد ودولة رئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة مباحثات رسمية.#رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#واسpic.twitter.com/TTyoQCfQEX— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023
وعقب جلسة المباحثات التقى ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الياباني، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.
سمو #ولي_العهد يلتقي بحضور دولة رئيس الوزراء الياباني.. رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.#رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#واسpic.twitter.com/cioCd6hTrG— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023
سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مراسم استقبال رسمية لدولته.#رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#واسpic.twitter.com/HZLxf1VDxO— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023
#صور_واسpic.twitter.com/LHBsb4wkRj— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023
#فيديو | سمو #ولي_العهد ودولة رئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة مباحثات رسمية.#رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#واسpic.twitter.com/EslyL07tNO— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023
المصدر: واس