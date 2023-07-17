ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء يوم الأحد، رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب جلسة المباحثات التقى ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الياباني، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

سمو #ولي_العهد يلتقي بحضور دولة رئيس الوزراء الياباني.. رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.#رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#واسpic.twitter.com/cioCd6hTrG — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023

سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة دولة رئيس وزراء اليابان ويقيم مراسم استقبال رسمية لدولته.#رئيس_وزراء_اليابان_في_المملكة#واسpic.twitter.com/HZLxf1VDxO — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2023

المصدر: واس