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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
RT @spagov
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء يوم الأحد، رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب جلسة المباحثات التقى ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الياباني، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

المصدر: واس

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