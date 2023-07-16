العراق.. وزير النقل ينفي ما نشره مكتبه الإعلامي بشأن خور عبد الله

نفى وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، في بيان أصدره فجر يوم الاثنين، ما نشره مكتبه الإعلامي بخصوص مخاطبة مجلس الأمن بشأن خور عبد الله.

وقال في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة: "يؤكد وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله".

وقال الوزير في التوضيح العاجل إن المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة وتعاطى مع مخاطبات وزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.

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وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان أن "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".

وأضاف السعداوي "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.

وأوضح أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".

المصدر: RT + وزارة النقل العراقية