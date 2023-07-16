مصر.. مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة ينتقد قرارات رئيس حزبه

انتقد الدكتور فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر عن حزب "الوفد"، قرارات رئيس الحزب بشأن اجتماع الهيئة الوفدية لاختيار مرشحهم.

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وقال فؤاد بدراوي خلال تصريحات تلفزيونية "كل ما نحدد اجتماع للهيئة يتم تأجيله من قبل رئيس الحزب".

وأضاف أن رئيس الحزب لم يلتزم باللائحة وهذا معلن من رموز وقيادات الوفد، وما يحدث الآن مخالف للائحة ويؤدي إلى الطعن على انتخاب مرشح الحزب.

وتابع: "أتفق مع ما صرح به عمرو موسى بشأن الحزب فهو رجل سياسي وقيمة وقامة وما قاله صحيح، ورئيس الحزب غير مدرك للأهمية وكل ما يعنيه شخصه".

وفى هذا الصدد، قال بدراوي إنه ومنذ قرر التقدم للترشح أمام الهيئة الوفدية لتمثيل "الوفد" في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يواجه معركة غاية في الغرابة هدفها الأساسي هو عدم الوصول لمرحلة استطلاع رأي الهيئة الوفدية في تسمية مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة.

وذكر بدراوي في بيان: "ما يدعو للاستغراب هو أن هذه الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" هي ذاتها الهيئة الناخبة التي اختارت الدكتور عبد السند يمامة رئيسا للحزب، وكنت أتساءل.. أليست هذه الهيئة الناخبة التي طلب منها رئيس الحزب عندما كان مرشحا لرئاسة الوفد منحه ثقتها، ففاز بها، أليس من باب أولى أن يرد لها هذه الثقة بمثلها ويذهب إليها للمرة الثانية خلال عام واحد للحصول على ثقتها مرة أخرى؟، ولكنني كنت أفاجأ في كل مرة برفض دعوة الهيئة العليا للاجتماع لاتخاذ قرار خوض الانتخابات، ورفض آخر لفكرة دعوة الهيئة الوفدية الجمعية العمومية لتطبيق صحيح اللائحة بتسمية المرشح بعد أن تأكد الجميع أن هناك أكثر من مرشح يرغب في تمثيل الوفد في هذه الانتخابات المهمة".

المصدر: "القاهرة 24" المصري