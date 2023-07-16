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السعودية.. بيان أمني بشأن مقيمة إفريقية تقتل أخرى في الرياض (فيديو)

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السعودية.. بيان أمني بشأن مقيمة إفريقية تقتل أخرى في الرياض (فيديو)
RT
السعودية.. بيان أمني بشأن إقدام مقيمة تحمل جنسية إفريقية على قتل أخرى في الرياض
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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، يوم الأحد، القبض على مقيمة من الجنسية الكينية اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها إثر خلاف بينهما ما أدى لوفاتها.

وأوضحت شرطة الرياض في بيان "أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية على حسابها بموقع "سناب شات" مقطع فيديو وثق الجريمة المروعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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