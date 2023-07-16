السعودية.. بيان أمني بشأن مقيمة إفريقية تقتل أخرى في الرياض (فيديو)

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، يوم الأحد، القبض على مقيمة من الجنسية الكينية اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها إثر خلاف بينهما ما أدى لوفاتها.

وأوضحت شرطة الرياض في بيان "أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة".

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على مقيمة اعتدت على أخرى pic.twitter.com/lafanyWS05 — الأمن العام (@security_gov) July 16, 2023

ونشرت الداخلية على حسابها بموقع "سناب شات" مقطع فيديو وثق الجريمة المروعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية