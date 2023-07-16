الثالثة في أسبوع.. خلاف ينتهي بجريمة قتل مروعة في طنجة المغربية

قال موقع "هسبريس" المغربي إن جريمة مروعة هزت منطقة مغوغة بمدينة طنجة بعدما وجه شخص طعنات قاتلة إلى غريمه وأرداه قتيلا، ثم أصاب شخصين آخرين نقلا على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكر موقع "هسبريس" أن المشتبه به يبلغ من العمر حوالي 30 عاما، دخل في حالة هيستيريا حيث عمد إلى توجيه ضربات غائرة بواسطة سلاح أبيض إلى شاب عشريني فارق الحياة على الفور، كما أصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت نقلا عن مصادر محلية أن الأمر يتعلق بـ4 أصدقاء كانوا على متن سيارة خفيفة نشب بينهم خلاف تطور إلى صراع أفضى إلى جريمة قتل مروعة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم فر من مكان الجريمة إلى جهة مجهولة.

وفور إخطارها، انتقلت مصالح الشرطة إلى مكان الواقعة لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في التحقيق وذلك بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وأسباب ارتكاب هذه الجريمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما باشرت المصالح الأمنية حملة تمشيط أمنية من أجل توقيف المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وأوضح موقع "هسبريس" أن الحادثة الأخيرة تأتي في ظل مناخ أمني غير مستقر عقب تسجيل ثلاث جرائم قتل خلال أسبوع واحد.

المصدر: "هسبريس"