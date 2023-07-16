الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بقصف مستشفى لغسيل الكلى في أم درمان (صور)

اتهم الجيش السوداني، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع باستهداف مستشفى علياء التخصصي بأم درمان بالقصف المدفعي.

وأضاف الجيش، في بيان، أن القصف تسبب بأضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة سيدة مريضة بالمركز.

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وذكر البيان أن "المليشيا المتمردة استهدفت يوم أمس مستشفى الطوارئ والإصابات ومركز غسيل الكلى التابع له بالطيران المسير، مما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد وإصابة22 أغلبهم من المدنيين وتضرر عدد من المباني وممتلكات المرضى والمرافقين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي أن الجيش منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدا أن التآمر على البلاد كبير والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري.

وأضاف: "ندعم الحوار السياسي الموسع والشامل والمبادرة السعودية الأمريكية متقدمة".

وأشار إلى أن الجيش يدعم الحوار الذي يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية تهيئة للانتخابات، مشددا على أن السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب.

المصدر: RT

أبو بكر زاكي ـ الخرطوم