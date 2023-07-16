الخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن "اعتذار بوحبيب عن ترؤس الوفد الحكومي لدمشق"

أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، مسألة "اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، متحدثة عن جدول أعمال مكتظ خلال الشهرين المقبلين.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بترؤس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات"، موضحة أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أنه "أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن إختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن إجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر أغسطس المقبل، يليها التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، واجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من سبتمبرالمقبل، والمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر في نيويورك أيضا، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية".

وكان مراسلنا أفاد امس السبت باعتذار بوحبيب عن ترؤس وفد لبنان الحكومي إلى دمشق لبحث ملف النازحين.

ولفت المراسل إلى أنه من غير الواضح حتى الآن موعد الزيارة التي سيقوم بها الوفد الوزاري لكنه من المرجح أن تتم مطلع شهر أغسطس المقبل.

المصدر: النشرة