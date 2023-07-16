إصابة مستوطنين أحدهما بجروح خطيرة بإطلاق نار عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بإصابة مستوطنين أحدهما إصابته خطيرة، في إطلاق نار وقع عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم.

وقالت "إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية" إنه أصيب مستوطن بجروح خطيرة جراء عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وذكرت القناة 14 العبرية أن هناك مصابين بإطلاق النار أحدهما بحالة خطيرة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه مبدئيا "تم تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار عند مفترق طرق تقوع . بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة المشتبه بهم، مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

بدوره، لفت موقع "واينت" إلى أن إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 30 عاما أصيب بجروح متوسطة الخطورة صباح اليوم الأحد قرب مفترق تقوع جراء إطلاق نار من سيارة مارة، كما أصيبت أيضا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كانت بجانبه في السيارة.

يتبع..