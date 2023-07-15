مصر.. ضبط مسافر في مطار القاهرة الدولي وبحوزته كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة (صور)

ضبطت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كمية من أقراص وكبسول لعقار الترامادول المخدر داخل حقائبه.

وذكر مراسلRT أن الحادث وقع "أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة".

واستوقف مأمور الجمارك المعين في لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية حيث أنكر ما بحوزته ما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة لوحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، ما دفع مدير الحركة في المطار المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 194 قرصا من عقار الترامادول المخدر و 156 كبسولة لنفس العقار بإجمالي 350 حبة.

RT

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة