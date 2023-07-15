حاجة مغربية تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في الجزائر

سمحت السلطات الجزائرية لطائرة الخطوط السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي، بعد تعرض حاجّة مغربية لوعكة صحية حادة على متن الطائرة أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان: "على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري، سمحت السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي".

وأفاد البيان بنقل الحاجّة المغربية على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي حيث تلقت هناك العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية، وأن حالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق.

المصدر: النهار أونلاين