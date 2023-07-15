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تونس.. جنوح عربة قطار لنقل المسافرين في محطة مساكن

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تونس.. جنوح عربة قطار لنقل المسافرين في محطة مساكن
Globallookpress
تونس.. جنوح عربة قطار لنقل المسافرين في محطة مساكن
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جنحت يوم السبت عربة قطار لنقل المسافرين من قابس نحو تونس العاصمة، وذلك على مستوى محطة مساكن وسط شرقي البلاد التونسية وهي معتمدية تابعة لولاية سوسة.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن عربة القطار خرجت عن القضبان في قنطرة وادي المالح طريق الوردانين.

وأكدت مصدر محلي لإذاعة "موزاييك" أنه لم يتم تسجيل أي أضرار تذكر.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

وفي نهاية شهر يونيو، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" حينها إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار وشخص ثان.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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