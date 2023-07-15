3 رحلات أسبوعيا.. الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم السبت، عن فتحها خطا جديدا مع روسيا.

وقالت الجوية الجزائرية إن الخط الجديد سيربط الجزائر بمدينة سان بطرسبورغ ابتداء من 26 يوليو الجاري.

وجاء في بيان للخطوط الجوية الجزائرية: "يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح الخط الجديد الجزائر – سانت بطرسبورغ ابتداء من 26 يوليو 2023، كل أيام الاثنين والأربعاء والسبت".

وأفادت بأن سعر التذكرة سيكون 59703 دينار جزائري أي حوالي 40 ألف روبل (395 يورو).

يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إفتتاح الخط الجديد الجزائر - سانت بطرسبرغ إبتداءا من 26 جويلية 2023 ، كل أيام الإثنين، الأربعاء والسبت. pic.twitter.com/CPkakw7Xje — Air Algérie (@AirAlgerieAH) July 15, 2023

المصدر: RT