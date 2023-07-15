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3 رحلات أسبوعيا.. الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا

أخبار العالم العربي

3 رحلات أسبوعيا.. الخطوط الجزائرية تعلن فتح خط جديد مع روسيا
AFP
الخطوط الجوية الجزائرية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم السبت، عن فتحها خطا جديدا مع روسيا.

وقالت الجوية الجزائرية إن الخط الجديد سيربط الجزائر بمدينة سان بطرسبورغ ابتداء من 26 يوليو الجاري.

وجاء في بيان للخطوط الجوية الجزائرية: "يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح الخط الجديد الجزائر – سانت بطرسبورغ ابتداء من 26 يوليو 2023، كل أيام الاثنين والأربعاء والسبت".

وأفادت بأن سعر التذكرة سيكون 59703 دينار جزائري أي حوالي 40 ألف روبل (395 يورو).

المصدر: RT

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