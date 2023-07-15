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الجزائر.. إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة بمستغانم (صورة)

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الجزائر.. إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة بمستغانم (صورة)
AFP
الجزائر
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تمكن أعوان الحماية المدنية في الجزائر يوم السبت من إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة بمستغانم شمال غربي الجزائر.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، تدخل أعوان الحماية المدنية الوحدة الرئيسية، مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة (grimp) من أجل إنقاذ امرأة سقطت في بئر بدوار البكايرية ببلدية ماسرة.

وقالت الصحيفة إنه تم إنقاذ المرأة التي تبلغ من العمر 25 عاما وتقديم الاسعافات الأولية لها وإجلاؤها إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى ماسرة.

وأكدت الصحيفة أن المرأة أصيبت بجروح متفاوتة الخطورة في الرجلين والظهر.

وأشارت في السياق إلى أن البئر الذي سقطت بداخلها يبلغ طولها حوالي 20 مترا وعرضها 1 متر وتستعمل للري.

الجزائر.. إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة بمستغانم (صورة)

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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