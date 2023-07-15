الأمير تميم يهنئ أردوغان بذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"

هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وجاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها الأمير تميم لأردوغان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة: "بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وتحيي تركيا في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من العام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن"، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

المصدر: الأناضول